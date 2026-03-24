鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-24 12:10

根據瑞穗 (Mizuho) 最新報告，億萬富豪馬斯克提出的大規模半導體擴產計畫，可能改變投資人對晶片設備類股的看法。

據《Investing.com》，瑞穗 TMT 產業專家 Jordan Klein 指出，馬斯克正規劃一項「龐大的半導體晶圓廠投資計畫」，打造名為「Terafab」的新設施，用於為特斯拉 (Tesla)(TSLA-US)、xAI 與 SpaceX 生產客製化晶片。

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他表示，該計畫在資本支出與所需設備規模上「極為龐大」，初步估計顯示其電力需求「最高可達 1 太瓦 (terawatt)」，並且每年可能需要「約 10 億顆輝達 (Nvidia)(NVDA-US)GPU」。

Klein 指出，該計畫將分階段推進，預計從 2026 年開始投入 200 億美元用於新設備。

他也強調，馬斯克之所以推動自製晶片，是因為「現有晶圓代工產能不足」。

瑞穗指出，短期內最大的影響可能不在於實際設備需求，而是投資人預期的變化。

儘管如此，報告仍點名多家潛在受惠企業。Klein 認為，ASML 將是「關鍵受惠者」，因為該計畫預期將依賴 EUV(極紫外光) 設備來支援「2 奈米以下製程」。