鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-24 18:47

貝萊德（BlackRock）董事長兼執行長勞倫斯 · 芬克（Larry Fink）發布 2026 年致投資人年度信函，題為《與國家共同成長：一位長期樂觀主義者的觀點》。芬克在信中強調，全球經濟正處於關鍵轉折點，包含人工智慧（AI）科技革命、各國追求供應鏈自給自足，以及資產回報與薪資成長失衡等三大力量，正重塑市場結構。他認為，讓更多人參與資本市場、從短視近利轉向長期投資，不僅能緩解社會經濟焦慮，更能創造「公民層面的奇蹟」，讓個人財務成長與國家經濟繁榮緊密連結，達成真正的價值共享。

對抗AI財富集中風險！貝萊德董座解析全球3大轉折 籲長期投資才是王道。（圖: 貝萊德提供）

跳脫短期雜訊 擁抱長期投資的「公民奇蹟」

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芬克於信函開頭直言，當前全球投資人正處於充滿不確定的時刻，包括地緣政治衝突、兆元級企業崛起，以及具備代際影響力的 AI 技術誕生。然而，大眾往往過於關注市場的短期波動，將每日的股價走勢視為持久變革的訊號，這種「多巴胺驅動」的反應模式，容易讓人喪失對長遠趨勢的判斷力。

他提出一個強而有力的數據支持長期持有策略：在過去 20 年裡，投資於標準普爾 500 指數（S&P 500）的每 1 美元增長超過 8 倍，但若錯過表現最好的 10 個交易日，回報將減少超過一半。芬克指出，最強勁的反彈往往發生在最令人不安的新聞背景下，因此，「留在場內」比「抓準時機」更為重要。

芬克將長期投資描述為一種「公民奇蹟」。當民眾將儲蓄投入長達數十年的計畫中，資本市場便能將這些資金轉化為支持企業成長、興建基礎設施與創造就業機會的動力。如果這套循環發生在投資人所在的國家，個人的財富積累將與國家的經濟命脈同頻共振，實現互利共贏。

應對結構性挑戰：自給自足、薪資缺口與 AI 衝擊

信中深入探討了正在撕裂傳統全球資本主義模式的三股結構性力量。首先，世界各國正圍繞著「自給自足」重新布局，不論是在能源、國防還是關鍵科技領域，這種轉向需要龐大的長期資本投入。

其次，芬克憂心自 1989 年以來，資產所有者與勞動者之間的財富差距擴大。數據顯示，投資於美國股市的 1 美元增值幅度，是中位數工資成長的 15 倍以上。這種「資產增值遠超薪資成長」的現象，是當前社會焦慮的核心來源。

最後，AI 技術雖然將創造龐大的經濟價值，但也可能加劇財富集中化。若財富僅流向少數掌握技術的企業與投資者，社會鴻溝將進一步拉大。芬克強調，確保更多人能參與這些成長路徑，既是當前最大的挑戰，也是資本市場轉型的契機。

普惠金融的未來：從嬰兒帳戶到代幣化資產

為了讓更多人成為「資產擁有者」，芬克提出多項具體路徑。他提到，目前全球仍有數十億人僅是經濟成長的「旁觀者」，而非「參與者」，其儲蓄多存放在幾乎無利息的銀行帳戶。在美國，即便市場參與度已居全球前列，仍有約 40% 的人口未接觸資本市場。

對此，芬克建議推動如「出生即開戶」的投資計畫，讓孩童從出生起就與國家成長掛鉤。同時，利用代幣化（Tokenization）技術更新金融系統的「管線」，使投資資產更易於發行、交易與獲取。他預想未來每個人手機裡的數位錢包，都能像發送支付款項一樣簡單地進行長期投資。

貝萊德的定位：運用 Aladdin 平台導航複雜市場

面對日益複雜的投資環境，芬克重申貝萊德的業務優勢。透過涵蓋公私募市場、不同資產類別及區域的全球化平台，結合主動管理與指數投資策略，貝萊德致力於滿足客戶的多元需求。尤其是 Aladdin 科技平台的全面支援，能協助客戶在混亂的資訊流中精準掌握機會。