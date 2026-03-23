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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.59%，報93.122元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日21:00，美元/印度盧比下跌0.55點跌幅達0.59%，暫報93.122點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.28%
  • 近 1 週：+1.26%
  • 近 3 月：+4.56%
  • 近 6 月：+6.10%
  • 今年以來：+4.12%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.38，本日下跌0.88%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.35，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.34，本日下跌0.2%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.38，本日下跌0.17%
  • 歐元/美元相關性-0.32，本日下跌0.35%
  • 紐元/美元相關性-0.29，本日下跌0.26%

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美元/印度盧比93.191-0.51%
人民幣/美元0.1453+0.07%
歐元/美元1.1594-0.17%
加幣/美元0.7279-0.11%
紐元/美元0.5843-0.17%

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