外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.59%，報93.122元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日21:00，美元/印度盧比下跌0.55點跌幅達0.59%，暫報93.122點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.28%
- 近 1 週：+1.26%
- 近 3 月：+4.56%
- 近 6 月：+6.10%
- 今年以來：+4.12%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.38，本日下跌0.88%
- 美元/離岸人民幣相關性0.35，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.34，本日下跌0.2%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.5953元
- 外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.78%，報98.685元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.588元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.54%，報1.1632元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇