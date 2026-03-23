外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.588元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日22:40，紐元/美元上漲0.0046點漲幅達0.79%，暫報0.588點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.34%
- 近 1 週：+1.07%
- 近 3 月：+0.73%
- 近 6 月：-0.56%
- 今年以來：+1.32%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.64%
- 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.68%
- 美元/南非蘭特相關性-0.77，本日上漲1.72%
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