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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.53%，報0.7837元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日22:40，美元/瑞郎下跌0.0042點跌幅達0.53%，暫報0.7837點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.56%
  • 近 1 週：-0.42%
  • 近 3 月：-0.52%
  • 近 6 月：-0.54%
  • 今年以來：-0.62%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日下跌0.64%
  • 美元/加幣相關性0.79，本日下跌0.34%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.65%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日下跌0.54%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日下跌0.98%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日下跌0.77%

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美元/瑞郎0.7875+0.20%
加幣/美元0.7278-0.12%
歐元/美元1.1594-0.17%
英鎊/美元1.3411-0.10%
紐元/美元0.5844-0.15%

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