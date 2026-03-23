外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.53%，報0.7837元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日22:40，美元/瑞郎下跌0.0042點跌幅達0.53%，暫報0.7837點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.56%
- 近 1 週：-0.42%
- 近 3 月：-0.52%
- 近 6 月：-0.54%
- 今年以來：-0.62%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日下跌0.64%
- 美元/加幣相關性0.79，本日下跌0.34%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.65%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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