外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.58%，報9.4887元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日18:50，美元/瑞典克朗上漲0.1473點漲幅達1.58%，暫報9.4887點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.25%
- 近 1 週：-1.38%
- 近 3 月：+1.23%
- 近 6 月：+0.01%
- 今年以來：+1.54%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.84，本日上漲0.32%
- 美元/瑞郎相關性0.84，本日上漲0.7%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲2.22%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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