外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.54%，報1.1632元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日22:40，歐元/美元上漲0.0062點漲幅達0.54%，暫報1.1632點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.78%
- 近 1 週：+1.35%
- 近 3 月：-1.62%
- 近 6 月：-1.92%
- 今年以來：-1.49%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.91，本日上漲0.53%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲0.64%
- 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.68%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.5953元
- 外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.78%，報98.685元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.588元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.53%，報0.7837元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇