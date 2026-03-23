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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.54%，報1.1632元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日22:40，歐元/美元上漲0.0062點漲幅達0.54%，暫報1.1632點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.78%
  • 近 1 週：+1.35%
  • 近 3 月：-1.62%
  • 近 6 月：-1.92%
  • 今年以來：-1.49%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.86，本日上漲0.99%
  • 紐元/美元相關性0.82，本日上漲0.81%
  • 澳元/美元相關性0.72，本日上漲0.48%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.91，本日上漲0.53%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲0.64%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.68%

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歐元/美元1.1594-0.17%
英鎊/美元1.3410-0.10%
紐元/美元0.5843-0.17%
澳元/美元0.6992-0.17%

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