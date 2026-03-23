〈港股盤後〉地緣風險與高利率擔憂 三大指數齊跌逾3% 金色板塊重挫
鉅亨網新聞中心
港股主要指數周一 (23 日) 集體遭遇重挫。截至收盤，恒生指數大跌 3.54%，收報 24382.47 點；恒生科技指數跌 3.28%，報 4712.48 點；國企指數則下跌 3.11%。市場情緒受到地緣政治局勢緊張、高通膨及聯準會升息預期升溫的多重打壓。
恒生指數盤中一度跌超 4%，已創下年內最大日內跌幅。
盤面上，大型科網股普遍低迷，百度、嗶哩嗶哩跌幅超過 5%，騰訊、阿里巴巴、京東等一線藍籌跌幅均逾 3%。保險板塊表現疲軟，友邦保險重挫超過 7%。
由於現貨金價日內大跌並回吐 2026 年全部漲幅，黃金股集體跳水，其中赤峰黃金跌幅高達 25%。航空股未能倖免，東方航空因航班旅客手機冒煙事件及市場情緒拖累，收跌超過 9%。儘管大盤慘淡，今日新股表現亮眼，飛速創新首日上市逆勢漲超 13%。
針對未來行情，機構普遍持有審慎態度。華泰證券指出，目前地緣衝突加劇了全球流動性緊張，當前交易核心應為「控風險」而非「博收益」，建議短期增加避險敞口，增配具備抗滯脹屬性的電力運營商。
中國銀河證券則分析認為，雖然中東局勢對市場造成短期衝擊，但港股具備估值窪地優勢與高股息特徵，在非美資產中展現出相對韌性。該行預計，港股後市將經歷情緒衝擊後進入結構性分化階段。投資者可關注受地緣驅動的能源板塊（如油氣、煤炭）、處於估值底部的金融板塊，以及具備自主可控邏輯的硬科技領域。
- 富過三代的秘密武器 家族辦公室是什麼？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈港股盤後〉科網股走勢疲軟 恒指挫0.88% 鋰電板塊逆市走強
- 〈港股盤後〉中東戰火與聯準會鷹派雙重夾擊 恒指慘跌逾500點
- 帶血的黃金坑！港股3種「確定性」吸引中東資本湧入避難
- 【袁志峰專欄】阿里(9988)業績遜預期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇