〈港股盤後〉地緣風險與高利率擔憂 三大指數齊跌逾3% 金色板塊重挫

港股主要指數周一 (23 日) 集體遭遇重挫。截至收盤，恒生指數大跌 3.54%，收報 24382.47 點；恒生科技指數跌 3.28%，報 4712.48 點；國企指數則下跌 3.11%。市場情緒受到地緣政治局勢緊張、高通膨及聯準會升息預期升溫的多重打壓。

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由於現貨金價日內大跌並回吐 2026 年全部漲幅， 黃金 股集體跳水，其中赤峰 黃金 跌幅高達 25%。航空股未能倖免，東方航空因航班旅客手機冒煙事件及市場情緒拖累，收跌超過 9%。儘管大盤慘淡，今日新股表現亮眼，飛速創新首日上市逆勢漲超 13%。

中國銀河證券則分析認為，雖然中東局勢對市場造成短期衝擊，但港股具備估值窪地優勢與高股息特徵，在非美資產中展現出相對韌性。該行預計，港股後市將經歷情緒衝擊後進入結構性分化階段。投資者可關注受地緣驅動的能源板塊（如油氣、煤炭）、處於估值底部的金融板塊，以及具備自主可控邏輯的硬科技領域。