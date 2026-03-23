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盤中速報 - 恆生指數下跌-1013.86點至24263.46點，跌幅4.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日02:14，恆生指數下跌1013.86點（或4.01%），暫報24263.46點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.74%
  • 近 1 月：-4.3%
  • 近 3 月：-2.03%
  • 近 6 月：-4.05%
  • 今年以來：-1.38%

焦點個股


銅概念領跌-11.70%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 30.23% ; 環球戰略集團(08007-HK) 下跌 11.11% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 10.03% 。

黃金及貴金屬概念領跌-9.31%。其中 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 15.89% ; 大唐黃金(08299-HK) 下跌 10.53% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 10.42% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生指數黃金及貴金屬

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恆生指數24369.49-3.59%
現貨黃金4209.59-6.20%
現貨白銀63.47-6.34%
中國大冶有色金屬0.095-26.4%
環球戰略集團0.240-11.1%
萬國黃金集團10.750-8.67%
靈寶黃金20.940-14.7%
大唐黃金0.485-14.9%
中國白銀集團0.430-10.4%

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