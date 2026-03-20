〈港股盤後〉科網股走勢疲軟 恒指挫0.88% 鋰電板塊逆市走強

鉅亨網新聞中心 2026-03-20 16:49

港股市場周五 (20 日) 表現低迷，主要指數集體低開低走。截至收盤，恒生指數報 25,277.32 點，跌 226.18 點，跌幅 0.88%。恒生科技指數跌下挫 2.48%，收報 4,875.78 點，國企指數下跌 1.4%。市場成交額顯著放大，總成交額達 3,425.2 億港元。

科網股走勢疲軟 恒指挫0.88% 鋰電板塊逆市走強(圖:shutterstock)

今日科網權重股表現萎靡，是拖累大盤的主因。小米集團重挫 8.59%，阿里巴巴跌幅超過 6%，快手、美團、京東等一眾科技龍頭跌幅均在 1% 至 3% 之間。分析指出，進入 3 月中旬，受全球流動性預期變化及地緣政治因素擾動，外資機構避險情緒顯著升溫，減倉與做空行為導致資金面失衡。

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此外，今日傳出美超微電腦（Super Micro Computer）因涉嫌規避出口管制遭美國司法部起訴，股價暴跌逾 20%，加劇了市場對科技板塊的憂慮。

在普跌行情中，鋰電池股表現亮眼。寧德時代全天強勢，大漲 8.39% 並創下股價新高，中創新航與贛鋒鋰業漲幅也超過 5%。信達期貨分析認為，由於下游 3 月排產有望創歷史新高，需求端表現強勁且庫存結構健康，帶動板塊走強。

即便大市承壓，部分個股仍有積極表現。友邦保險因去年新業務價值上升 15% 及擬實施 17 億美元回購，逆市上漲逾 3%。

展望後市，針對績後下挫的龍頭，機構看法仍顯分歧。高盛認為小米新款 SU7 訂單表現強勁，維持「買入」評級，目標價看至 41 港元；摩根士丹利則預期阿里雲業務未來增長勢頭保持強勁，視其為行業首選。

港股短期仍面臨多重挑戰。今日南向資金大幅淨流出達 10.05 億港元，顯示內地資金避險意識提升。地緣政治方面，美伊衝突及以色列表態對能源價格的擾動，以及美國通膨與利率路徑的不確定性，仍是市場關注焦點。