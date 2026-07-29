盤中速報 - 恆生科技指數上漲142.33點至4872.94點，漲幅3.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日11:18，恆生科技指數上漲142.33點（或3.01%），暫報4872.94點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.75%
- 近 1 月：+11.16%
- 近 3 月：-2%
- 近 6 月：-19.82%
- 今年以來：-14.24%
焦點個股
乳製品概念領漲+4.79%。其中 原生態牧業(01431-HK) 上漲 11.11% ; 優然牧業(09858-HK) 上漲 6.25% ; 現代牧業(01117-HK) 上漲 5.22% 。
禽畜肉類概念領漲+4.71%。其中 惠生國際(01340-HK) 上漲 15.38% ; 中糧家佳康(01610-HK) 上漲 2.63% ; 萬洲國際(00288-HK) 上漲 0.71% 。
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