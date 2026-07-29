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盤中速報 - 恆生科技指數上漲143.76點至4874.37點，漲幅3.04%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日11:18，恆生科技指數上漲143.76點（或3.04%），暫報4874.37點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.75%
  • 近 1 月：+11.16%
  • 近 3 月：-2%
  • 近 6 月：-19.82%
  • 今年以來：-14.24%

焦點個股


乳製品概念領漲+4.79%。其中 原生態牧業(01431-HK) 上漲 11.11% ; 優然牧業(09858-HK) 上漲 6.25% ; 現代牧業(01117-HK) 上漲 5.22% 。

禽畜肉類概念領漲+4.71%。其中 惠生國際(01340-HK) 上漲 15.38% ; 中糧家佳康(01610-HK) 上漲 2.63% ; 萬洲國際(00288-HK) 上漲 0.71% 。


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相關行情

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原生態牧業0.295+9.26%
優然牧業4.070+5.99%
現代牧業1.430+6.72%
惠生國際0.600+15.4%
中糧家佳康1.160+1.75%
萬洲國際8.460+0.71%

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