鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-23 09:51

澳洲政府周日（22 日）表示，雖然燃料進口受到伊朗戰爭衝擊，但供應尚充足，暫無定量配給打算。針對少數地區出現的搶購汽油現象，政府敦促民眾理性加油。

澳洲部分地區出現「油荒」，政府勸民眾勿恐慌囤油。（圖：Shutterstock）

澳洲氣候變化與能源部長鮑恩在一段電視採訪中說，截至 21 日澳洲的汽油、柴油和航空燃油的儲備分別夠用 38 天、30 天和 30 天，同時燃料供應依舊強勁。

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鮑恩表示：「儘管我國現在面臨不確定情況，但我國還有兩座煉油廠在馬力全開運轉。」被問及政府是否考慮實施燃料定量配給，他說：「我國還遠遠不到那個地步。」

據《路透社》報導，澳洲的燃料供應 90% 依靠進口，大部分來自亞太地區。美國和以色列 2 月底對伊朗發動軍事打擊後，全球石油運輸大動脈荷姆茲海峽幾乎停滯，原油供應受到擾亂，包括煉油在內的石油產業鏈中下游也受到影響。原計劃下月抵達澳洲的 6 艘燃料運輸船，航次被取消或延後。

澳洲一些偏遠鄉村地區出現「油荒」，引發民眾排隊囤油。澳洲總理艾班尼斯呼籲民眾理性消費，不要恐慌加油。