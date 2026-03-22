鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-22 09:20

近期全球市場飽受中東戰火蔓延及原油價格波動干擾，台股同步陷入劇烈震盪。外資已連續三周撤出，3 月以來累計賣超 7205 億元。然而，投信法人指出，歷史經驗顯示地緣政治衝擊多屬短期，台股在 AI 強勁基本面支撐下，展現出優於預期的抗跌韌性。

歷史經驗：戰事震盪屬短線 台股靠AI強韌基本面力抗油價衝擊。(圖：shutterstock)

PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉分析，雖然台股目前呈現走勢震盪，但盤面維持資金輪動的健康態勢。回顧過去 5 次重大國際戰事如 911 恐攻、俄烏戰爭、以哈衝突等，初期股市因不確定性普遍下挫，中長期來看，隨情緒消化、資金回流風險資產，統計顯示戰事發生半年至一年後，美股平均漲幅約 12%，台股更具備 23% 的成長空間。

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安聯投信台股團隊指出，目前市場多空與油價走勢高度掛鉤，觀察布蘭特原油價格，儘管 3 月中旬兩度逼近 119 美元高點，但台股表現已趨於穩定，並未跌破先前低點。

AI 產業強大的基本面正在抵銷中東局勢的衝擊，預估 2026 年全球半導體營收將突破 1 兆美元，台灣作為全球供應鏈核心，受惠於加速全球化布局與擴產。此外，輝達 (NVIDIA)GTC 大會、AI 伺服器升級，以及即將登場的衛星展，持續為市場注入買氣。

針對當前的波動環境，專家建議採取「選股不選市」的區間操作，電子族群方面，上游表現優於下游，偏好記憶體、AI 供應鏈等具漲價題材之個股。非電族群部分，原油價漲推動塑化、特用化學表現較佳；高股息個股可待回檔布局。

法人建議投資人採取「買黑不買紅」策略，AI 長線持股應回歸合理評價，勿在高位追價。