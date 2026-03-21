鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-21 11:13

先進光 (3362-TW) 在 2025 年營運由盈轉虧 ，全年稅後虧損 1.54 億元，每股虧損 1.08 元，營運陷於近 5 年來的谷底，但先進光在 2026 年將擴大資本支出，並向金管會送件辦理 5000 張的現金增資籌資案，預計將籌資 4.2 億元，這也是光學元件廠馬年以來的第一件市場籌資案。

先進光董事長高維亞。(鉅亨網記者張欽發攝)

先進光預計發行 5000 張的現金增資股，由原股東依持股比例認購，暫訂以溢價 84 元發行，主辦券商是中國信託證券。在元件產品高度集中筆電鏡頭、生物辨識、觸控應用的光學元件廠先進光，相對 2026 年營運在產品多元化發展之下，有樂觀的看法。

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就先進光的營收結構來看，先進光目前營收以筆電鏡頭為主，占比約 70%-80%，車用產品約 10%，IoT 相關應用則約 5-10% 同時，對 2026 年的新產品開發上，先進光除筆電鏡頭、生物辨識、觸控應用產品之外，預估車載產品在環艙鏡頭、環境偵測產品之外，包括 DMS(疲勞偵測) 產品等推升之下，預計由 10% 向上增加。

先進光在越南胡志明市的原有廠址外，再另設置新廠，預計於 2026 年年中加入營運，同時，先進光對 2026 年的資本支出規劃拉高到 20 億元的高水準。先進光目前的生產線涵蓋台灣、中國大陸鎮江及在越南新順加工出口區的鏡頭廠，先進光董事會先前決議加大投資力道，未來將於越南新增觸控與指紋辨識相關產線，並在胡志明市再設立一處生產基地。

先進光的此一加碼投資越南動作，也屬呼應品牌客戶端要求「非中非台」供應鏈的建置需求。而先進光在半導體製程的超穎鏡片 (Meta Lens) 開發上 ，2026 年也有機會進入量產。