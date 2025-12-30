鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-30 18:34

先進光 (3362-TW) 在 2025 年第三季毛利率下滑，同時出現本業的虧損，前三季稅後虧損 1.66 億元，每股虧損 1.17 元，先進光 2025 年營運陷於近 5 年來的谷底，而先進光則在 NB 產品應用之外積極開發超穎鏡片 (Meta Lens)、AR 應用及機器人觸覺搶市，以期在營運翻身。

在全球 NB 鏡頭市占率超過 70% 的先進光在 2025 年第三季毛利率下滑到 14.56%，同時出現本業的虧損，2025 年 1-3 季營收 32.26 億元，毛利率 19.21%，稅後虧損 1.66 億元，每股虧損 1.17 元；先進光指出，第三季的營運下滑主要在設備投資大，同時，營運未達經濟規模而形成本業虧損。

就先進光的營收結構來看，先進光目前營收以筆電鏡頭為主，占比約 70%-80%，車用產品約 10%，IoT 相關應用則約 5-10% 同時，對 2026 年的新產品開發上，先進光除筆電鏡頭、生物辨識、觸控應用產品之外，預估車載產品在環艙鏡頭、環境偵測產品之外，包括 DMS(疲勞偵測) 產品等推升之下，預計由 10% 向上增加。

而先進光在半導體製程的超穎鏡片 (Meta Lens) 開發上 ，2026 年也有機會進入量產。

同時，先進光在的機器人觸覺產品上，董事長高維亞指出，此一觸控應用核心技術開發的產品，可望在 2026 年的台北國際電腦展 (Comptex) 中亮相。而 AR 應用產品則是爲 AR 產品鎖定眼球移動的應用。