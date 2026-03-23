鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-23 09:00

全球資本市場處於劇烈震盪之中，股市連 3 周走跌，為近一年最糟表現，歐美市場紛紛創下今年新低，能源價格飆升加劇通膨憂慮，導致美債遭拋售、殖利率上行，就連黃金也未能倖免，金價一度跌破每盎司 4500 美元。投資者正急切尋找市場見底的信號。

全球股市連跌三周！歷史法則示警：重大危機後 往往會在「這時間」見底 (圖:shutterstock)

多家機構試圖安撫投資者情緒。德意志銀行策略師 Jim Reid 回顧了 30 次重大地緣政治事件後的美股表現，發現標普 500 平均低點通常出現在衝擊發生後約 3 周。目前市場正接近此時間窗口，歷次事件的最大回檔幅度中位數約為 - 6%。

‌



Reid 還說，市場通常在衝擊後 34 天內收復大部分失地。

獨立研究機構 Variant Perception 也認為，市場情緒即將迎來轉變，未來幾天不確定性恐到頂峰。該機構還指出，近期黃金與股票同步暴跌，是市場「去風險」和強制平倉的信號，而這往往預示著市場底部臨近。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 指出，市場尚未完全「投降」，但已接近關鍵時刻。他認為，當全球約 88% 的股指同時跌破 50 日和 200 日均線時，才是增加風險部位的最佳時機。目前標普已達此水準，但全球市場恐需要再下跌 3% 至 5% 才會觸發買入信號。

另一個信號是投資組合中的現金配置比例。該比例已從 2026 年的低點 3.2% 升至 4.2%，接近 5% 的「抄底門檻」。

Hartnett 預估，若油價回落至每桶 100 美元以下，市場將更有信心重新增加風險資產。

展望未來五年，以 Hartnett 為首的研究團隊提出以下三大核心投資主題：

偏好國際股市：看好國際股市與美國中型股，而非高槓桿的美國大型股。