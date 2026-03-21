鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-21 10:30

全力專注在越南開發產能的沖壓及射出件廠錩新科技 (2415-TW) ，在接單上迎來重大轉機，本周並擴量以 30.3 元創 1 年來新高價位，收盤報 29.7 元，周漲，6.64%，量能增溫壓推升股價也突破平台整理。

錩新董事長丁廣欽。(圖：錩新提供)

錩新科技原主要以音響沖壓及鍛造件生產爲主，近年並進一步擴大至消費電子及車載五金沖壓件零組件，接單及獲利也獲良好成效。錩新 2025 年財報出爐，營收 23.66 億元，毛利率 26.66%，年增 2.84 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.81 元，擬對去年配發約 1.59 元股利，也是 4 年來最佳。2026 年 1-2 月營收 4.12 億元，年增 21.76%。

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錩新科技轉投資越南富鑫證券，持股 46%，富鑫證券在 2025 年對錩新科技的獲利貢獻也增至 4000 萬元。由於越南證券市場交易火熱，富鑫證券原即有在越南 IPO 的方案。

錩新籌碼安定，一周來成交量能升溫，20 日股價收在 29.7 元，周漲 6.64%，錩新量能增溫壓推升股價突破平台整理區並穿越頸線上攻，日 K 線呈現多頭排列，並以 5 日線 29.28 元爲短線支撐。