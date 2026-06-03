進泰電子5月營收估再上攀至近年高峰期 市場籌資案近期送件

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-03 11:52

音訊產品供應商進泰電子 (3465-TW) 度過第一季的新事業及開發新機種陣痛期，業績表現在第二季逐月向上走，繼 4 月營收 1.94 億元登上 9 個月來新高之後，法人推估 5 月營收持續上攀進入近年高檔期，並有利扭轉 1-5 月營收較 2025 年同期成長轉正。2026 年營運進泰電子營運力拚逐季成長。

進泰電子董事長邢家蓁。(圖：進泰提供)

同時，進泰電子經董事會通過將發行 7000 張現增股向市場籌資，並將在近期向金管會送件，主辦券商爲富邦證券。

‌



進泰電子 2026 年第一季營收 3.37 億元，年減 23.84%、歸屬母公司達 3243 萬元的虧損，每股淨損達 0.92 元，公司指出，主要因客戶旗艦新機工藝技術門檻高、AI 強潮影響電子關鍵零組件的穩定供應，以及首季中有春節長假等，影響整體產量，加上投入影音擴大機業務初期支出較高所造成。

進泰電子 4 月合併營收 1.94 億元，年增 32.93%、月增 48.48%、前 4 月累計營收 5.31 億元，較去年下滑幅度已收歛至 9.78%。

進泰電子目前透過積極取得關鍵材料穩定料源，新機產製學習曲線已見成效，4 月營收已回復成長軌道，目前工廠全線趕工並加開組裝線產能，全速去化客戶訂單，最差情況已過，隨著客戶旗艦機種出貨放量。