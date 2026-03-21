〈熱門股〉映泰2月獲利狂飆89倍單月賺贏去年全年 爆量周漲逾40%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-21 10:09

板卡廠映泰 (2399-TW) 受惠於 2 月獲利大爆發與轉型效益顯現，本週股價展現強勁爆發力。受此利多激勵，映泰 19 日亮燈漲停收在 33.85 元，成交量爆出 3.95 萬張，並順利突破 5 日與 10 日及 20 日與 60 日等多條關鍵均線。

〈熱門股〉映泰2月獲利狂飆89倍單月賺贏去年全年 本週股價爆量週漲逾40%。（圖：shutterstock）

映泰 2 月單月稅後純益達 1.45 億元，較去年同期大增 89 倍。2 月單月每股稅後純益高達 0.82 元且年增 83 倍，光是單月獲利就大幅超越 2025 年全年的 2616 萬元與每股純益 0.15 元水準。

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映泰 2 月營收來到 1.6 億元，呈現月增 12.8% 與年增 2.5% 的正成長態勢，累計前兩個月營收為 3.02 億元。從技術線型與本週走勢觀察，股價呈現連續長紅拉升的強勢格局，高點更一度突破 37 元關卡，並伴隨成交量顯著放大至數萬張規模。

展望後市發展，映泰積極推動業務轉型，產品重心逐步從中低階跨足電競與工業電腦等高毛利領域。公司同時鎖定智慧製造及人工智慧邊緣運算市場，預期新專案最快能在今年開始貢獻營收。

映泰先前已順利拿下歐洲智慧城市大單，為工業電腦業務注入強心針並預計於今年發酵。儘管去年因上游晶片廠優先供貨資料中心而導致主機板業務承壓，但公司對今年的整體營運仍抱持審慎樂觀態度，看好整體業績表現有望優於去年。