映泰3月賺6805萬元年增4.7倍 EPS 0.38元

板卡暨 IPC 廠映泰 (2399-TW) 近期股價飆漲逾 20%，遭主管機關列為注意股，今 (22) 日依規定公布 3 月自結數，3 月稅前純益純益 7905 萬元 ，年增 502.75% ，稅後純益 6805 萬元 ，年增 473.59% ，每股純益 0.38 元；映泰近期處分 AAOI 股票獲利大進補，而隨著轉型 IPC 題材逐漸發酵，可望持續受市場關注。