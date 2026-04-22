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映泰3月賺6805萬元年增4.7倍 EPS 0.38元

鉅亨網記者吳承諦 台北

板卡暨 IPC 廠映泰 (2399-TW) 近期股價飆漲逾 20%，遭主管機關列為注意股，今 (22) 日依規定公布 3 月自結數，3 月稅前純益純益 7905 萬元 ，年增 502.75% ，稅後純益 6805 萬元 ，年增 473.59% ，每股純益 0.38 元；映泰近期處分 AAOI 股票獲利大進補，而隨著轉型 IPC 題材逐漸發酵，可望持續受市場關注。

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映泰3月賺6805萬元年增4.7倍 EPS 0.38元。(圖：shutterstock)

映泰 3 月營收 1.3 億元，月減 17.5%、年減 21.65%； 3 月稅前純益 7905 萬元 ，年增 502.75% ，稅後純益 6805 萬元 ，年增 473.59% ，每股純益 0.38 元。


映泰日前公告，自 3/2-4/9 陸續處分美國網通廠 AAOI 股票，利益達 2.77 億元，以股本 17.81 億元，換算估計稅前貢獻 EPS 1.56 元。目前映泰仍持有 AAOI 4 萬股。

映泰近期積極布局智慧城市及邊緣 AI 題材，歐洲訂單預計於今年第一季開始貢獻營收，隨著 IPC 占比提升，可望提升市場評價。


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