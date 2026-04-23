鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-23 11:47

映泰 (2399-TW) 於 4/22-4/24 進駐台北國際安全科技博覽會，展示最新人工智慧驅動的工業電腦解決方案 。映泰現場以智慧安防與智慧城市應用為核心，並與輝達、英特爾技術合作，全面強化邊緣運算的即時分析效能 。

映泰透過完整工業級平台產品線積極搶攻高毛利市場，目標鎖定高負載的人工智慧應用場域 。隨著全球對智慧基礎設施需求提升，公司預期新一代邊緣運算系列產品將帶動工業自動化與智慧監控業務成長，為中長期營運挹注穩定轉型動能 。

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