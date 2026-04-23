鉅亨網記者吳承諦 台北
映泰 (2399-TW) 於 4/22-4/24 進駐台北國際安全科技博覽會，展示最新人工智慧驅動的工業電腦解決方案 。映泰現場以智慧安防與智慧城市應用為核心，並與輝達、英特爾技術合作，全面強化邊緣運算的即時分析效能 。
映泰透過完整工業級平台產品線積極搶攻高毛利市場，目標鎖定高負載的人工智慧應用場域 。隨著全球對智慧基礎設施需求提升，公司預期新一代邊緣運算系列產品將帶動工業自動化與智慧監控業務成長，為中長期營運挹注穩定轉型動能 。
本次展會中映泰同步發表全新邊緣運算系列，採用高效能輝達 (NVDA-US) 平台專為複雜運算打造 。該系列適用於大型智慧監控系統及自主移動機器人，為工業級設備的即時運算能力樹立業界新標準 。
映泰亦展出搭載英特爾 (INTC-US) 最新平台的工業主機板，展現其高可靠度與長時間穩定運作的研發實力 。相關產品可作為智慧閘道與影像錄影系統的穩定平台，支援包括人臉辨識與行為分析等多元化的現場運算需求 。
公司在現場也展示與人工智慧技術夥伴合作開發的進階安全解決方案 。透過低延遲且高效率的邊緣運算技術，應用範疇涵蓋工地安全管理與火場辨識，協助企業有效提升工作場域的安全防護與災害預防能力 。
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