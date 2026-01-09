鉅亨網記者吳承諦 台北
工業電腦與主機板品牌映泰 (2399-TW) 宣布攜手美國 AI 晶片新創 MemryX 於 CES 2026 展出先進邊緣 AI 解決方案，展出整合 MemryX MX3 M.2 AI 加速器的 EdgeComp MU-N150 工業電腦系統，主打低功耗與即時 AI 推論效能。
EdgeComp MU-N150 搭載 Intel Twin Lake N150 處理器，採超精巧體積設計，可在工業環境中穩定部署。配備包括雙 2.5GbE LAN 網路埠、雙 HDMI 輸出、USB 3.2，以及可進行高效能擴充的 M.2 Key-M 2280 插槽，採用無風扇設計與低發熱特性。
應用場景涵蓋自動化控制、HMI 人機介面終端、智慧零售架構與數位看板等領域。結合 MemryX MX3 M.2 模組後，系統可提供低功耗、低延遲的邊緣 AI 推論能力，適用於機器視覺、機器人應用、安全監控與即時分析等多元場景。
MemryX MX3 M.2 模組採小巧 M.2 外型設計，基於可擴充架構打造，兼具高吞吐與低延遲表現，內建記憶體設計以降低系統瓶頸，支援 TensorFlow、PyTorch 與 ONNX 等主流 AI 模型格式，可透過 MemryX 軟體工具快速導入 Linux、Windows 與 Android 平台。
