鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-21 07:10

長榮航 (2618-TW) 為長期布局南部市場，自 5 月 20 日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由 A330-300 廣體客機執飛，此外，高雄 - 首爾航線也將於 4 月 30 日起安排 Hello Kitty A321 彩繪機「粉萌機」飛航。

長榮航總經理孫嘉明表示，目標打造高雄為第二營運樞紐，此次安排 A330-300 廣體客機投入高雄出發航班，每班可提供 309 個座位，較現行 A321-200 機型一口氣增加 125 個座位數，不僅可讓南部旅客出國更便利舒適，也期望帶動更多國外旅客到高雄旅遊或觀賞演場會和藝文等活動。

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長榮航從高雄出發航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門、香港和首爾仁川，每周共提供 56 班的飛航服務。