鉅亨網記者王莞甯 台北
長榮航 (2618-TW) 為長期布局南部市場，自 5 月 20 日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由 A330-300 廣體客機執飛，此外，高雄 - 首爾航線也將於 4 月 30 日起安排 Hello Kitty A321 彩繪機「粉萌機」飛航。
長榮航總經理孫嘉明表示，目標打造高雄為第二營運樞紐，此次安排 A330-300 廣體客機投入高雄出發航班，每班可提供 309 個座位，較現行 A321-200 機型一口氣增加 125 個座位數，不僅可讓南部旅客出國更便利舒適，也期望帶動更多國外旅客到高雄旅遊或觀賞演場會和藝文等活動。
長榮航從高雄出發航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門、香港和首爾仁川，每周共提供 56 班的飛航服務。
為回饋長期支持長榮航空的南部民眾，長榮航表示，於官網購買 5 月 20 日至 6 月 30 日期間，由高雄出發前往東京、上海、澳門、首爾等四大航點的個人機票，即可參加抽獎活動，最大獎為高雄出發不限航點經濟艙來回機票；同時，長榮航針對高雄 - 東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」，旅客可前往東北奧入瀨溪秘境，體驗立山黑部雪牆絕景，往南則可前往箱根享受溫泉美食以及前往河口湖感受富士山壯闊美景。
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