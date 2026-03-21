鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-21 09:42

高端疫苗 (6547-TW) 旗下自主研發的「恩穩健」(Envacgen) 腸病毒 71 型疫苗，正式取得越南法規主管機關核發的新藥上市許可證，宣示進入越南市場，激勵高端本周大漲超過 3 成，喜迎 3 根漲停。

高端疫苗本周大漲 34.05%，並於周三 (18 日)、周四 (19 日) 及周五 (20 日) 連 3 日漲停，周五收 49.6 元，股價創近 9 個月以來新高，並站上所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計買超 458 張。

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高端恩穩健腸病毒疫苗 2023 年 8 月於台灣上市，目前在台累計銷售超過 50 萬劑，在台灣腸病毒自費疫苗市場中，市占率達 95%。總經理李思賢表示，希望將台灣成功經驗複製到東南亞市場。

因此高端於 2023 年向越南藥品管理局 (DAV) 提交恩穩健的新藥查驗登記審查申請，同時與法商簽署 S-Bio 簽署區域經銷合約，並於 2025 年與越南官方 VNVC 疫苗接種系統簽署合作備忘錄。高端指出，此次取得越南藥證，為越南官方核發的首張腸病毒疫苗藥證，也是台灣新穎疫苗研發成功進軍到海外市場的首例。

高端恩穩健陸續於台灣及越南市場上市後，今年 3 月 1 日也已向新加坡衛生局轄下的衛生科學局 (HSA) 提交新藥審查 (NDA) 申請，新加坡可望成為第三個恩穩健進入的市場。

李思賢指出，今年也規劃於泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等東協國家送件，認為「今年是飛黃騰達的一年」。