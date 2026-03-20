鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-20 20:30

俄羅斯央行周五 (20 日) 宣布將基準利率下調 50 個基點至 15%，這是央行連續第七次降低借貸成本，旨在為受戰爭與制裁打擊而疲軟的經濟提供支撐。儘管中東衝突帶來了新的外部風險，但多數經濟學家對此次降息已有預期。

俄羅斯央行連續第七次降息至15% 在戰爭與制裁夾縫中尋求經濟平衡(圖:shutterstock)

俄羅斯央行在聲明中表示，隨著年初一次性因素的影響消退，2 月份的價格增長已顯著放緩。目前的年度通膨率約為 5.8%，而核心通膨率預估落在 4% 至 5% 之間。

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然而，在高利率環境下，經濟承受的壓力日益顯現。數據顯示，俄羅斯 1 月 GDP 出現萎縮，雖然官方歸因於技術因素，但各行業的商業信心持續下滑，反映出實體經濟活動正在收縮。目前，俄羅斯的商業氣候指數已跌至 2022 年以來的最低點。

俄羅斯經濟正處於極其複雜的環境中。除了已進入第五年的俄烏戰爭以及西方國家的廣泛制裁外，中東局勢 (特別是涉及伊朗的衝突) 也為俄羅斯財政帶來變數。

分析指出，中東局勢對俄羅斯的影響具有雙面性：一方面，霍爾木茲海峽的航運中斷推高了全球能源價格，可能有助於增加俄羅斯的出口收入並抵銷預算赤字；但另一方面，長期而言，全球供應鏈衝擊與運輸成本增加，將導致俄羅斯進口商品 (如食品、工業品) 價格上漲，進而引發「進口通膨」。

近期盧布匯率的劇烈波動成為央行關注的焦點。3 月份盧布兌美元已大幅貶值 10%，跌至 84.84 的半年低點。與此同時，俄羅斯政府正計劃修改預算規則，將涵蓋預算缺口的油價基準從每桶 59 美元下調，這可能導致政府支出削減。

央行總裁納比烏琳娜 (Elvira Nabiullina) 警告，若財政政策調整導致盧布進一步走軟，或者政府未能有效遏制支出，央行未來的降息步伐可能會放緩，甚至必須維持緊縮的貨幣政策以控制通膨。