鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-20 06:52

《路透》報導，美國與日本周四 (19 日) 公布一項行動計畫，致力於為關鍵礦產與稀土供應鏈尋求替代中國的方案，初期將聚焦於針對特定礦產設定價格下限。

美國貿易代表署在日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 訪問白宮期間發布的美日聯合聲明指出，兩國目標是在近期內取得具體成果，以強化雙方供應鏈韌性。

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聲明表示，雙方將討論協調貿易政策，例如「邊境調整價格下限機制」，並在第一階段鎖定部分關鍵礦產。不過，目前尚未公布將優先納入的礦種。

高市早苗與美國總統川普已於 2025 年 10 月在東京簽署稀土合作架構協議，當時雙方正面臨中國出口管制帶來的壓力。

此次公布的行動計畫雖未直接點名中國，但提到有必要矯正「廣泛存在的非市場政策與做法所造成的扭曲」，並指出這些因素使市場導向經濟體的關鍵礦產供應鏈容易受到多重干擾，包括經濟脅迫。

聲明指出，雙方將就價格下限及其他貿易措施，如何納入涵蓋更多國家的多邊關鍵礦產供應協議進行磋商。兩國也將共同辨識在本國及其他地區具潛力的關鍵礦產開採、加工與製造項目，並優先提供資金與政策支持，前提是這些項目須符合國際認可的負責任商業規範。