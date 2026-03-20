鉅亨網編輯林羿君 2026-03-21 05:20

「股神」巴菲特的信徒長期認為，他的投資能力無可複製，但這從未阻止市場不斷尋找「下一個巴菲特」，但這些挑戰者的試鏡結果往往不如預期，甚至落得慘敗。投資圈流傳著所謂「下一個巴菲特魔咒」，暗示被冠上此頭銜的人注定會失敗，雖然這只是迷信，但盤點過去名單，相信魔咒的人或許真有幾分道理。

從華爾街明星到失敗案例

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加密貨幣交易所 FTX 創辦人弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被《財富》雜誌封為「下一個巴菲特」，但在 2022 年 FTX 崩潰後，因詐欺與共謀罪名入獄服刑。

同樣令人唏噓的還有自稱「華人巴菲特」的唐煒臻，他在 2013 年因策劃高達 5,000 萬美元的龐氏騙局被定罪。

即便不涉及犯罪，商業上的失利也屢見不鮮。

2004 年被《商業週刊》看好的蘭伯特（Eddie Lampert），曾試圖透過併購 Kmart 與西爾斯百貨（Sears）建立零售帝國，最終卻在 2018 年聲請破產。

此外，曾被譽為「SPAC 之王」的帕利哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）也曾豪言要打造「我們這世代的波克夏」，但在高利率環境導致空白支票公司泡沫破裂後，他已轉向開發 AI 軟體，並反過來質疑巴菲特的戰績是因為早期市場資訊不對稱所致。

投資心法與長壽的複利奇蹟

對於這些質疑與模仿，巴菲特本人顯得淡定。他強調自己從不追求內線消息，而是研讀公開財報。在與企業執行長對談時，他通常只問兩個問題：如果你必須把錢全部投入一家競爭對手並持有十年，你會選哪一家？又會放空哪一家？

巴菲特在奧瑪哈的辦公室接受電話採訪時笑稱：「想變得跟我一樣？那最好能保證自己活到 95 歲，因為複利的奇蹟往往發生在人生最後的十年。」

即便強大如巴菲特，近年也面臨難以超越自身紀錄的挑戰，波克夏目前的現金儲備已達到創紀錄的 3,731 億美元。他曾警告，隨著波克夏規模過於龐大，成長速度勢必放緩，2024 年已不可能再出現令人瞠目結舌的表現。

艾克曼仍試圖複製巴菲特模式

目前仍有一位強力的競爭者在覬覦這個頭銜，那就是對沖基金經理人艾克曼（Bill Ackman）。他曾被《富比士》封為「小巴菲特」，並視巴菲特為恩師。

艾克曼近期正推動其基金公司掛牌上市，旨在獲取更多長期資本，以模仿巴菲特的長線投資策略。「巴菲特有超過 60 年的紀錄，我的野心就是超越他，」艾克曼在去年受訪時如此表示。

儘管後進者前仆後繼，巴菲特身邊的追隨者仍對此持保留態度。營運帕伯萊投資基金（Pabrai Investment Funds）的帕伯萊（Mohnish Pabrai）直言，雖然他自己也是巴菲特的「死忠仿效者」，但他對於那些自比巴菲特的人感到不以為然。「過去沒有第二個巴菲特，未來一千年也不會有，他就是這麼獨特。」

拒絕標籤 家族後輩的清醒告白

有趣的是，連巴菲特的親屬也刻意避開這種比較。

巴菲特大姊的孫子羅澤克（Alex Rozek）曾任 Boston Omaha 執行長，他表示雖然敬佩舅公，但他的公司從未接受過波克夏的資助。他認為人們不該輕易宣稱自己是接班人。