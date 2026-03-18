擺脫中國主導 美國鎖定巴西稀土供應鏈 關係緊張仍推合作

鉅亨網編譯許家華 2026-03-19 04:40

美國正與巴西洽談建立關鍵礦產供應鏈合作協議，儘管雙邊外交關係近期出現摩擦。美國駐巴西代辦加布里埃爾 · 埃斯科巴 (Gabriel Escobar) 週三 (18 日) 表示，華府已提出一項聯邦層級協議草案，目前雙方正就相關內容進行初步討論，但仍在等待巴西方面進一步回應。

（圖：Shutterstock)

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近年來，美國正加速尋求取得關鍵礦產與稀土資源，以降低全球供應鏈對中國企業的依賴。目前稀土供應鏈仍由中國企業占據主導地位，因此華府積極尋找替代來源，巴西被視為重要潛在夥伴。

不過，近期華盛頓與巴西利亞之間的外交摩擦，為合作談判增添變數。上週一名立場強硬的美國官員要求探視被監禁的巴西前總統博索納羅 (Jair Bolsonaro)，巴西政府認為此舉試圖干預內政，並以訪問理由「不實」為由拒絕該名官員入境。事件導致雙邊關係惡化，巴西政府官員也因此退出原定參與的相關活動。

消息人士透露，巴西政府早在 2 月已收到美方提出的合作備忘錄草案，但文件一度出現錯誤，內容疑似直接複製自另一國提案，甚至包含錯誤的國名。該問題其後已被更正。目前談判正透過美國貿易代表辦公室 (USTR) 持續進行，並可能與巴西總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 未來訪問華府的行程一併討論。

原本預期魯拉本月將在華盛頓與美國總統川普會面，但因美國與以色列對伊朗的衝突升溫，以及美巴外交關係緊張，該會晤已被推遲。

另一方面，美國與戈亞斯州簽署的合作協議也在巴西國內引發政治敏感議題。部分巴西官員私下批評華府選擇與戈亞斯州州長羅納多 · 凱亞多 (Ronaldo Caiado) 簽署協議，而凱亞多是魯拉的政治對手，此舉被視為試圖繞過聯邦政府直接與地方政府合作。

根據戈亞斯州政府聲明，該協議將在多個領域展開合作，包括礦產潛力勘探、協助當地礦商引進美國技術，以及改善礦業監管制度等。

戈亞斯州擁有鋰與鈮等重要礦產儲量，同時也是巴西唯一進行商業化稀土生產企業 Serra Verde 的所在地。該公司獲得美國資金支持，是巴西稀土產業的重要代表。

州政府表示，合作目標之一是提升當地礦產的「高附加價值加工與製造能力」，包括稀土分離技術，藉此建立更完整的產業鏈。