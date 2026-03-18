鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-18 17:40

隨著國際能源總署 (IEA) 將當前的能源危機，定性為「全球石油市場歷史上最大的供應中斷」，全球金融市場正處於一個極其敏感的轉折點。「熊市陷阱報告」創建者 Larry McDonald 在最新受訪時警告，在荷姆茲海峽流量驟降與海灣產油國大幅減產的背景下，市場擔憂已從能源供應擴散至通膨、信用與流動性領域。

平靜表面下危機四伏 專家解釋為何聯準會恐面臨「噩夢式局面」(圖:shutterstock)

特別是，當前股市的穩定掩蓋了信貸和物流領域系統性的「真相洩露」。聯準會 (Fed) 正陷於能源通膨與經濟放緩的「噩夢式局面」，一場針對紙面資產的系統性再定價可能即將到來。

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能源衝擊引發物流與通膨連鎖反應

IEA 指出，中東衝突導致全球原油產量較 2 月每日減少約 800 萬至 1000 萬桶。儘管美國牽頭釋放了創紀錄的戰略儲備，但供應鏈信任的修復預計需要 60 到 90 天。這種衝擊已迅速傳導至農業部門：尿素價格在兩週內飆升 28%，柴油價格突破每加侖 5 美元。

McDonald 預測，通膨將從「加油站問題」演變為「雜貨帳單問題」，這可能迫使聯準會在 3 月的議息會議中採取更鷹派的立場，將年內降息預期壓縮至零，甚至不排除重新升息。

私人信貸與債務負擔的「暗火」

除了外部能源衝擊，美國內部信用市場更是危機四伏。規模達 1.7 兆美元的私人信貸市場正醞釀風險，特別是受 AI 衝擊的軟體行業，違約率可能升至 8%。近期加拿大次級貸款機構 Goeasy 股價崩跌，以及部分大型私人債務基金被迫限制贖回，都顯示信用風險正轉化為現實的流動性約束。

與此同時，美國聯邦總債務已高達 38.86 兆美元，債務利息支出占聯邦財政比重持續攀升。McDonald 指出，當債務規模難以透過正常手段消化時，政策制定者可能訴諸「金融壓制」，透過負利率稀釋債務，這將進一步侵蝕紙面債權的價值。