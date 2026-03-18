分析師：高油價成電動車需求利多 特斯拉可望受惠

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-18 09:10

《Investing.com》報導，投行 Stifel 維持對特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股票的買進評級，目標價 508 美元，理由是公司利潤率強勁，以及汽油價格高漲可能帶來的需求利多。

分析師指高油價成電動車需求利多(圖：Shutterstock)

分析師 Stephen Gengaro 在報告中指出，特斯拉 2025 年第四季毛利達 50.1 億美元，「明顯高於我們預估的 40.4 億美元」，而 20.1% 的毛利率也「創下兩年來新高」，即使公司面臨超過 5 億美元關稅成本及固定成本吸收下降的情況。

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Gengaro 強調，特斯拉在全自動輔助駕駛 (FSD) 與 Robotaxi 方面正取得「顯著進展」，他認為這兩項業務對公司價值創造至關重要。

他指出，目前全球已有近 110 萬名付費的 FSD 用戶。未來新增用戶將逐步轉向訂閱模式，雖然短期可能對利潤率造成壓力，但將帶來高毛利的經常性收入。

Stifel 也提到宏觀因素對電動車需求的支持。報告指出，「若伊朗戰爭持續，高油價將成為電動車銷售的利多。」

特斯拉的 Robotaxi 服務目前已在舊金山灣區與奧斯汀上線，並計劃在 2026 年上半年 擴展至達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕以及拉斯維加斯。

公司預計 2026 年資本支出將超過 200 億美元，用於投資六項主要設施，包括鋰精煉廠、LFP(磷酸鐵鋰) 電池工廠、Cybercab、Semi 卡車、新的 Megafactory，以及 Optimus 機器人工廠。

Gengaro 表示，這些支出也將擴大特斯拉的 AI 運算基礎設施，以及 Robotaxi 車隊與 Optimus 機器人的規模。