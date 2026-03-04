鉅亨網編輯林羿君 2026-03-04 13:46

挑戰香港地位！新加坡聯手瑞銀、小摩打造實體黃金交易樞紐。(圖:shutterstock)

作為全球最重要的黃金造市商，瑞銀與摩根大通皆深度參與此項討論。消息人士指出，倫敦黃金市場的重要結算銀行「中國工商銀行標準銀行」（ICBC Standard Bank）亦在受邀之列，同時參與的還包括新加坡在地的三大銀行：星展銀行、大華銀行以及華僑銀行。

消息人士補充，這項由新加坡中央銀行及其他政府部門共同推動的計畫，主要鎖定各國央行及家族辦公室等機構法人，目標是將新加坡發展成兼具交易與儲存功能的國際樞紐。不過，所有規畫目前尚處於初期階段，未來仍可能根據市場回饋進行調整。

對此，摩根大通與瑞銀均不予置評，工商銀行標準銀行的一位主管也拒絕評論。

另一方面，新加坡交易所亦傳出正評估業界對新型黃金合約的需求。儘管星交所曾於 2014 年推出一公斤金條合約，但因交易量不如預期，在僅僅營運四年後便於 2018 年下架。雖

然新加坡政府早在 2012 年就取消了投資級貴金屬（含金、銀）的消費稅（GST），但此前並未帶動顯著的交易熱潮。