挑戰香港地位！新加坡聯手瑞銀、小摩打造實體黃金交易樞紐
彭博引述消息人士報導，新加坡金融管理局（MAS）近幾個月正積極與多家銀行展開協商，評估將該國打造為實體黃金交易樞紐的潛力，有意攜手摩根大通銀行與瑞銀集團等重量級機構，藉此提升市場流動性，並充分掌握高資產投資人對實體黃金日益增長的強勁需求。
作為全球最重要的黃金造市商，瑞銀與摩根大通皆深度參與此項討論。消息人士指出，倫敦黃金市場的重要結算銀行「中國工商銀行標準銀行」（ICBC Standard Bank）亦在受邀之列，同時參與的還包括新加坡在地的三大銀行：星展銀行、大華銀行以及華僑銀行。
過去一年來，黃金市場正經歷史詩級的牛市，金價數度衝破歷史紀錄。這主要是因為投資人為因應地緣政治動盪與貿易紛爭，急於尋求法定貨幣以外的避險資產。
長期與新加坡角逐區域金融中心與高資產資金的香港，目前正憑藉北京當局擴大全球金融影響力的企圖心，積極鞏固其作為領先黃金中心的角色。
星展、大華與華僑銀行均證實正與金管局合作，共同推動新加坡黃金市場的成長。星展銀行表示，新加坡作為區域內備受信任的黃金流動中心，未來將發揮更關鍵的作用。
大華銀行環球金融市場主管黃漢松則分析，在地緣政治不確定性下，亞洲投資人愈發將黃金視為避險資產，加上東南亞經濟強勁成長，進一步推升了實體金條、金幣及相關投資產品的資金流入。
消息人士補充，這項由新加坡中央銀行及其他政府部門共同推動的計畫，主要鎖定各國央行及家族辦公室等機構法人，目標是將新加坡發展成兼具交易與儲存功能的國際樞紐。不過，所有規畫目前尚處於初期階段，未來仍可能根據市場回饋進行調整。
新加坡金管局發言人對此回應，自去年以來，金管局便持續與金市重要參與者探討多元方案，以支持新加坡黃金市場的長遠發展，未來將在適當時機公布具體措施。
對此，摩根大通與瑞銀均不予置評，工商銀行標準銀行的一位主管也拒絕評論。
另一方面，新加坡交易所亦傳出正評估業界對新型黃金合約的需求。儘管星交所曾於 2014 年推出一公斤金條合約，但因交易量不如預期，在僅僅營運四年後便於 2018 年下架。雖
然新加坡政府早在 2012 年就取消了投資級貴金屬（含金、銀）的消費稅（GST），但此前並未帶動顯著的交易熱潮。
新加坡交易所與新加坡貴金屬市場協會（SBMA）尚未回覆評論請求。
