鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 08:51

日本今 (16) 日起釋放石油儲備，為期 15 日，以緩解因中東局勢緊張引發的油價上漲，此次釋放量合計約 8000 萬桶，相當於日本 45 天所需的石油供應，為日本 1978 年創建國家石油儲備制度以來，最大規模釋放量。

近半世紀最大規模！日本今起釋放約8000萬桶石油儲備 相當45天所需石油供應(圖:shutterstock)

《共同社》報導，日本政府 16 日釋放了石油儲備。當天的政府公報上發佈了公告，釋放對象是 15 天分的民間儲備。

‌



日本石油儲備包括民間儲備和國家儲備。截至 2025 年 12 月，日本國家石油儲備可供維持 146 天，民間儲備可供維持 101 天。

由於國家石油儲備需要從儲備基地運往煉油廠，耗時相對較長，因此日本政府決定先啟用民間儲備。

根據日本經濟產業省發佈的計畫，政府將要求煉油廠等私人部門今日起釋放 15 天份額的民間石油儲備，隨後在 3 月下旬至 4 月上旬釋放 30 天份額的國家石油儲備。