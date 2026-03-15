鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-16 05:00

據《美國海軍學會新聞網》周六（14 日）報導，美國海軍最老的核動力航母「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）將延遲退役 10 個月，服役至 2027 年 3 月。

美國海軍最老核動力航母「尼米茲號」。（圖：Shutterstock）

一名美國海軍軍官在聲明中表示，「尼米茲號」現在計劃於明年 3 月退役，而不是即將到來的 5 月。

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美國海軍上周五向造船廠發出價值 9,600 萬美元的合約，用於在 2027 年 3 月前對「尼米茲號」航母進行退役前的前期規劃和長周期材料準備。該航母原計劃將在造船廠進行核燃料卸除和退役。

美國海軍此前表示，「尼米茲號」已於 6 日啟程前往南方司令部區域進行軍事演習。美國南方司令部的責任區是加勒比海、中美洲和南美洲。

美軍延長「尼米茲號」航母的服役壽命意味著海軍可以維持 11 艘航母的艦隊規模。2011 年的一項法律要求海軍保持至少 11 艘可操作航母。

就在「尼米茲號」宣布延遲退役之際，美國海軍正在等待最新航母——第二艘福特級航母「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）。該航母此前宣布延期至 2027 年 3 月交付。