鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-28 15:19

「五角大廈已花費數月時間部署部隊與武器，為美國對古巴發動潛在軍事打擊做準備，現在只待川普最終發號施令。」

據美國《Politico》27 日（周三）報導，在經濟和政治施壓未能動搖古巴政權後，美國總統川普已多次提出軍事入侵古巴的設想。目前美國海軍在該地區的兵力集結，規模是除中東以外全球最大，這意味著美方具備立即採取行動的能力。

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這些軍事力量部署為多種行動方案鋪路。美軍可能像之前強擄委內瑞拉總統馬杜洛那樣，也可能通過一系列精確打擊開啟軍事行動，這都可能使美國捲入川普重返白宮以來第三場國際衝突。

航班追蹤網站的資料顯示，數月來一系列先進美國無人機和偵察機一直在古巴上空盤旋。「基爾薩奇號」兩棲攻擊艦及護航艦艇正停泊在維吉尼亞州海岸附近，艦上 2,500 名海軍陸戰隊員正為執行新的部署任務準備，隨時可以接替返航艦艇。

不過，目前美軍部署在該地區的海上力量略小於今年 1 月美軍綁架馬杜洛時的規模。「尼米茲號」航空母艦打擊群已於 5 月進入加勒比海，另有多艘具備對陸精確打擊能力的飛彈驅逐艦與巡洋艦一同部署。

美國智庫戰略與國際研究中心高級分析師、五角大廈前官員馬克 · 坎西恩指出，「尼米茲號」航母很可能主要用於威懾，但在需要時也可以投入軍事行動。

他稱，該航母連同部署在佛羅里達州和波多黎各的戰機，很可能會在針對古巴的軍事行動中發揮作用。空襲可能用於摧毀防空系統，從而為更大規模的空中行動打開通道，甚至可能直接襲擊古巴領高層，「以便像我方與委內瑞拉那樣，與他們建立關係」。

美國國務卿魯比歐 27 日在內閣會議上也表示，古巴的處境「非常糟糕」，「一個距離我國海岸僅 90 英里的失敗國家，對美國國家安全構成威脅」。

《Politico》認為，這輪兵力增派為軍事行動提供了多種選項，但美國若要執行大規模地面入侵任務，五角大廈仍需調集更多地面部隊。