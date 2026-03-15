你的藍牙耳機合格嗎？標檢局抽測10大品牌Apple 小米 三星都過關 2家標示不符恐挨罰
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部標準檢驗局與行政院消費者保護處攜手合作，針對市售 10 件熱門藍牙耳機進行品質與標示檢測 。檢測結果顯示，包含 Apple、小米、三星等知名品牌在內的 10 件商品，在「品質項目」、「外觀及內部構造比對」及「商品檢驗標識」上全數符合規定 。然而，在「中文標示」部分有 2 件商品不符規定，分別是 OPPO 的 Enco Buds3 因 RoHS 表內容與原技術文件不符，以及 Life n Soul 的開放式耳機漏標進口商資訊 。
標準局與消保處於 114 年間，隨機自實體店面及網路平台購入 10 件藍牙耳機，依據國家標準 CNS 15936 進行電磁相容性檢測，確保產品不會產生的電磁波干擾周遭電器 。檢測結果相當理想，所有產品在傳導與輻射干擾測試中皆合格 。此外，為了確保產品內部安全零件未被擅自變更，本次也進行了外觀及內部構造比對，10 件樣品同樣全數過關，顯示市售主流藍牙耳機在核心安全性上有一定的水準 。
在標示查核方面，雖然 10 件商品都正確貼附了「商品檢驗標識」，但中文標示卻出現疏漏 。OPPO 的 Enco Buds3 因限用物質含有情況標示與原始申請文件不一致，違反商品檢驗法；而 Life n Soul 的耳機則未標示進口商名稱、電話、地址及國外製造商外文名稱，違反商品標示法 。
針對這些不合格商品，為維護消費權益，標準局已要求業者限期改正，若逾期未改，依據商品檢驗法最高可處 100 萬元罰鍰 。
市售 10 款藍牙耳機檢測結果表
|項次
|品牌
|品名
|型號
|檢測結果
|不合格原因
|1
|小米
|Redmi Buds 6 Pro
|M2430E1
|合格
|
無
|2
|OPPO
|Enco Buds3
|ETEG1
|不合格
|
RoHS 表內容與原文件不符
|3
|GIGASTONE
|無線立體聲耳機
|TAQI
|合格
|
無
|4
|Soundcore
|藍牙耳機
|A3949
|合格
|
無
|5
|JBL
|真無線藍牙耳機
|WAVE BUDS 2
|合格
|
無
|6
|APPLE
|AirPods 無線耳機
|A3050, A3053
|合格
|
無
|7
|鐵三角
|軟骨傳導無線耳機
|ATH-CC500BT2
|合格
|
無
|8
|Marshall
|藍牙耳機
|Minor IV
|合格
|
無
|9
|SAMSUNG
|Galaxy Buds3 Pro
|SM-R630NZAABRI
|合格
|
無
|10
|Life n Soul
|開放式耳機
|LnS-0C1
|不合格
|
未標示進口商資訊及國外廠商外名
標檢局並提醒民眾，在選購與使用耳機要注意四點：
-
認明標識：應購買貼有「商品檢驗標識」的藍牙耳機，可至標準局網站查詢真偽 。
-
檢視標示：確認外包裝是否有清晰的廠商名稱、地址、型號及電壓等規格說明 。
-
安全維護：故障時應送回指定維修站，切勿自行拆解；平時應存放在乾燥處，避免陽光直射 。
-
搭機規定：攜帶藍牙耳機及充電盒搭機時，務必隨身攜帶，禁止放於大行李箱托運 。
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