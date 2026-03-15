你的藍牙耳機合格嗎？標檢局抽測10大品牌Apple 小米 三星都過關 2家標示不符恐挨罰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-15 21:01

經濟部標準檢驗局與行政院消費者保護處攜手合作，針對市售 10 件熱門藍牙耳機進行品質與標示檢測 。檢測結果顯示，包含 Apple、小米、三星等知名品牌在內的 10 件商品，在「品質項目」、「外觀及內部構造比對」及「商品檢驗標識」上全數符合規定 。然而，在「中文標示」部分有 2 件商品不符規定，分別是 OPPO 的 Enco Buds3 因 RoHS 表內容與原技術文件不符，以及 Life n Soul 的開放式耳機漏標進口商資訊 。

你的藍牙耳機合格嗎？標準局消保處公布抽測結果Apple 小米 三星過關 2家標示不符恐挨罰。（圖:標檢局提供）

標準局與消保處於 114 年間，隨機自實體店面及網路平台購入 10 件藍牙耳機，依據國家標準 CNS 15936 進行電磁相容性檢測，確保產品不會產生的電磁波干擾周遭電器 。檢測結果相當理想，所有產品在傳導與輻射干擾測試中皆合格 。此外，為了確保產品內部安全零件未被擅自變更，本次也進行了外觀及內部構造比對，10 件樣品同樣全數過關，顯示市售主流藍牙耳機在核心安全性上有一定的水準 。

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在標示查核方面，雖然 10 件商品都正確貼附了「商品檢驗標識」，但中文標示卻出現疏漏 。OPPO 的 Enco Buds3 因限用物質含有情況標示與原始申請文件不一致，違反商品檢驗法；而 Life n Soul 的耳機則未標示進口商名稱、電話、地址及國外製造商外文名稱，違反商品標示法 。

針對這些不合格商品，為維護消費權益，標準局已要求業者限期改正，若逾期未改，依據商品檢驗法最高可處 100 萬元罰鍰 。

市售 10 款藍牙耳機檢測結果表

項次 品牌 品名 型號 檢測結果 不合格原因 1 小米 Redmi Buds 6 Pro M2430E1 合格 無 2 OPPO Enco Buds3 ETEG1 不合格 RoHS 表內容與原文件不符 3 GIGASTONE 無線立體聲耳機 TAQI 合格 無 4 Soundcore 藍牙耳機 A3949 合格 無 5 JBL 真無線藍牙耳機 WAVE BUDS 2 合格 無 6 APPLE AirPods 無線耳機 A3050, A3053 合格 無 7 鐵三角 軟骨傳導無線耳機 ATH-CC500BT2 合格 無 8 Marshall 藍牙耳機 Minor IV 合格 無 9 SAMSUNG Galaxy Buds3 Pro SM-R630NZAABRI 合格 無 10 Life n Soul 開放式耳機 LnS-0C1 不合格 未標示進口商資訊及國外廠商外名

標檢局並提醒民眾，在選購與使用耳機要注意四點：