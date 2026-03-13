鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 08:27

受中東持續衝突影響，黃金、白銀周五 (13 日) 開盤後集體拉升，現貨黃金漲超 0.5%，重返每盎司 5100 美元之上，現貨白銀更飆逾 1.1%，

伊朗副外長拉萬奇周四 (12 日) 在接受媒體採訪時表示，伊朗允許部分國家的船隻通過荷姆茲海峽。一些國家與伊朗就通航問題進行了討論，伊朗與他們進行了合作，但參與侵略伊朗的國家不享有海峽的「安全通行權」。

拉萬奇還表示，伊朗並未在荷姆茲海峽水域佈雷。

同日，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴發表上任後首份聲明稱伊朗不會放棄復仇，將繼續使用封鎖荷姆茲海峽這一手段，並呼籲鄰國儘快關閉美軍基地。

美國情報部門評估認為，伊朗政權目前仍保持團結，沒有出現即將崩潰的跡象。

知情人士表示，美國情報機構的判斷一直較為一致，即伊朗政權內部未出現明顯分裂或足以動搖政權的反對力量。

以色列官員目前評估也認為，伊朗執政政權在短期內不太可能倒台，因為德黑蘭備受打擊的統治者仍掌控著局勢。

伊朗武裝部隊哈塔姆 · 安比亞中央司令部發佈消息稱，一架美國軍用加油機在伊拉克西部被反抗組織發射的飛彈擊落，機組人員全部遇難。

美國中央司令部周四也說，一架美國 KC-135 空中加油機在伊拉克西部墜毀，事故發生在美以對伊朗發動軍事打擊期間。美國中央司令部稱，事件並非由敵方火力或友軍誤擊造成。