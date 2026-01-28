鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-28 10:22

2025 年全台房市交易萎縮，十大建商推案總銷年減約 3 成，進而直接衝擊代銷市場的整體表現。市調業者統計，2025 年十大代銷接案總銷金額為 8096.24 億元，較 2024 年萎縮逾 1 成。十大代銷商接案金額及件數持續由海悅穩坐龍頭寶座。

市調：2025年房市代銷業接案金額及件數均由海悅奪魁。(鉅亨網記者張欽發攝)

2025 年業者在 2025 年亞軍則是已連續 2 年緊追在後的新聯陽機構，並與季軍新高創廣告拉開明顯差距，反映代銷市場結構出現變化，逐步揮別過往「一強獨大」的格局。

據數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計， 儘管 2025 年全台地產市場推案規模整體縮減，仍有部分代銷業者逆勢繳出傲人成績。其中，聯碩地產堪稱年度黑馬，憑藉總銷規模達 400 億元的指標大案「國城寳實」強勢挹注，首度進榜便直取第六名；此外，新高創廣告、璞園建築、甲桂林廣告亦展現深厚底蘊，在市場逆風中精準突圍，維持年增長的亮眼表現。

市調顯示，海悅廣告 2025 年接案總銷達 2255 億元，無論接案件數、總銷金額或戶數，皆居市場之冠。儘管受信用管制與建商推案保守影響，接案總銷微幅修正 6%，但憑藉版圖橫跨全台，代銷與營建雙軌並進的策略，穩坐代銷龍頭地位。

亞軍新聯陽機構，2025 年接案總銷為 1865 億元，年減約 8%，已連續 2 年緊追海悅，穩居市場第二大。新聯陽去年接案動能主要來自 5 筆百億級指標案，包括總銷 400 億元的「元利四季莊園二期」、360 億元「華固創滙園區」、220 億元「遠揚之森 A⁺」，以及「新潤－安曼莊園」與「華固譽誠」各 135 億元，成為支撐全年接案規模的關鍵。

奪下季軍的新高創廣告，2025 年接案總銷達 805 億元，年增近 4 成，其策略精準鎖定首購剛需熱區，並透過承接「推案王」寶佳建設的穩定案源，在房市逆風中展現極強的抗壓性。第四名甲山林集團接案總銷 685.7 億元，受房市降溫影響，2025 年接案量能近乎腰斬，策略轉趨保守；所幸自建案占比高達 5 成，支撐案量。創意家行銷則以 625 億元位居第五，年減幅僅約 6%。在百億指標大案「南港國際 SKYPARK」的強勢挹注下，成功在市場波動中維持穩定的接案水位。

接著則是統計以來首度躋身十大代銷的聯碩地產，2025 年接案總銷衝上 496.94 億元，年增近三倍，主要受惠台南東區「國城寳實」單一個案即貢獻 400 億元，成為排名大躍進的關鍵。排名第七的璞園建築，2025 年接案總銷金額翻倍成長至 377 億元，重返十大代銷行列，主要動能來自自家建設與西華飯店合建案「西華璞園」，單一指標案即占整體接案量近半。