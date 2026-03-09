哈米尼之子接伊朗最高領袖 以色列放話繼續追擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-09 08:47

伊朗周一（9 日）宣布，由已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）擔任最高領袖，顯示在伊朗戰爭爆發一周後，伊朗強硬派仍牢牢掌控德黑蘭政權。

伊朗已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼。（圖：央視）

穆吉塔巴是中階強硬派神職人員，在伊朗安全部隊內部頗具影響力，擁有其父掌控的龐大商業網絡。在「專家會議」（Assembly of Experts）投票前，他已被視為最熱門人選。「專家會議」由 88 名神職人員組成，負責選出新領袖。

據《路透社》報導，「專家會議」在德黑蘭時間午夜剛過發布的聲明中稱：「經決定性投票，『專家會議』任命穆吉塔巴．哈米尼為伊朗伊斯蘭共和國神聖體制的第三任領袖。」

該職位賦予穆吉塔巴對伊朗所有國家事務的最終決定權。

伊朗官媒表示，伊朗武裝部隊高層已宣誓效忠穆吉塔巴；伊斯蘭革命衛隊在聲明中表示，已準備好追隨這位新任最高領袖。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼在遴選結果宣布後在國家電視台表示，儘管有威脅稱「專家會議」會成為攻擊目標，但會議還是在周日召開，遴選新最高領袖。

穆吉塔巴出線很可能會激怒美國總統川普。川普周日表示，美國應參與選拔過程，他在接受《ABC News》採訪時表示：「如果他沒有得到我方認可，就不會長久。」

川普說，可以考慮接受與伊朗「舊政權」有關的人出任伊朗新領導人，這其中「有很多人都可能符合條件」。