鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-09 11:47

伊朗周一（9 日）宣布，「專家會議」（Assembly of Experts）確定新任伊朗最高領袖人選為已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。

伊朗已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴。（圖：央視）

伊朗伊斯蘭革命衛隊當天凌晨發布聲明，支持「專家會議」的決定，強調將全力確保最高領袖的指揮權及國家安全。伊朗議會議長卡利巴夫也表示，「專家會議」選擇穆吉塔巴擔任最高領袖的決定「精準且明確」。

‌



美國總統川普曾多次表態，無法接受穆吉塔巴接班。以色列也放話，任何成為伊朗最高領袖、對抗以色列和美國的人都將成為以色列的「清除目標」。

今年 2 月 28 日，哈米尼在美以聯合軍事行動中遇襲身亡，伊斯蘭共和國迎來最劇烈權力動盪。穆吉塔巴冒死接班，是一個在炮火聲中完成的戰時決定。

根據伊朗政府的說法，穆吉塔巴的父母、妻子和一個兒子均在美以打擊中遇難。這種切身家族血仇，必然深刻塑造他就任後的政策取向。

分析人士認為，穆吉塔巴上台是強硬派在建制內保持權力的信號，短期內伊朗達成任何談判協議的意願極為有限。

然而，僅憑剛剛結下的血仇來預判穆吉塔巴的戰略路線，恐過於簡單化。

何梅尼當年確立的政治原則是「保護體制是最高職責」，這意味著伊斯蘭共和國存續幾乎凌駕一切其他目標。

穆吉塔巴深諳這套邏輯，他所面對的核心困境是，在經濟已被制裁並嚴重削弱、核設施遭受重創且軍事指揮體系部分紊亂的條件下，如何既讓美以付出足夠代價以維護威懾信譽，又避免將伊朗徹底拖入無法承受的全面戰爭。

據《中國新聞周刊》報導，穆吉塔巴最可能走的路徑，是他選擇在短期靠剩餘軍事力量打出足夠聲勢，即加大對以色列本土和美軍海灣基地的飛彈、無人機打擊烈度，讓胡塞、伊拉克民兵等代理人網絡全面升壓，在國內塑造為父報仇、挫敵銳氣的強硬形象。

與此同時，他通過卡達、阿曼等第三方渠道保留與美國祕密接觸的可能，為最終回到談判桌做鋪墊。談判的前提條件必然極為苛刻，但談判大門並非完全關閉。