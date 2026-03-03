〈房產〉桃園藝文特區與青埔爭鋒 「耑鑄」坪價75.4萬登桃園豪宅之頂

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-03 12:47

桃園豪宅市場往往由藝文特區和青埔高鐵特區雙強爭輝，青埔豪宅新案來勢洶洶，單價再創桃園豪宅天花板，依實價登錄 2025 年桃園總價 4000 萬以上的豪宅交易，其中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運 A19 站的預售案「耑鑄」， 24 樓頂樓戶原預售時以 76.98 萬寫下紀錄，交屋後實際坪數增加，實價登錄修正該筆資料為每坪 75.4 萬元，仍奪下桃園豪宅榜首。

桃園「耑鑄」以坪價75.4萬登桃園豪宅天花板。(圖：台灣房屋提供)

2025 年「力璞水御 - 耘山」也刷新社區高價，頂樓戶的 73 萬元居去年亞軍；第三名的「威均青塘園」單價 70 萬，顯示青埔高端豪宅房價坐穩 7 字頭。而預售屋的第四、五名則出現在中路特區，分別由「國泰 GRAND PARK」和「京懋泰閤」拿下。

‌



預售屋豪宅單價前三名皆由青埔高鐵特區包辦， 台灣房屋青埔高鐵直營店店長陳竹榆表示，青埔高鐵特區之所以能與藝文特區分庭抗禮，關鍵在於其交通機能，高鐵特區不僅具備高鐵桃園站與機場捷運的雙鐵共構優勢，更受矚目的是，2025 年底開工的站前國泰廣場 500 億元投資開發案，是高鐵沿線規模最大的開發案，預計將引進複合式商辦、五星級飯店與大型商場，進一步強化青埔地區作為「桃園新都心」的國際門戶地位。

陳竹榆分析，高價榜單的指標案「力璞水御 - 耘山」，以「老街溪第一排」無限棟距景觀與鄰近美術館的人文優勢，登上 7 字頭行情，確立區域的定錨效應，青埔結合景觀、生活環境與軌道經濟，具備高效通勤與高規格機能，吸引了大量來自雙北、新竹的高收入族群，形成「自用為主、投資為輔」的買盤結構。

至於 2025 年桃園市成屋豪宅方面，指標社區「中悅一品 / 中悅世界中心」屋齡雖已 12 年，仍不減其價值，去年 4 月的交易中，高樓層戶以每坪單價 60 萬元勇奪桃園市成屋豪宅之冠，也刷新該豪宅最高單價紀錄，該戶前一手屋主於 2015 年以 6168 萬元、43.6 萬元取得，持有約 10 年轉手，帳面增值 2132 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在預售屋市場頻創高價之際，桃園傳統豪宅聚落「藝文特區」，包辦了 2025 年成屋豪宅的前兩名，憑藉成熟的商圈生活機能，依然是高資產族群的首選，該區除了有桃園市立圖書館總館的地標外，即將通車的桃園捷運綠線，分別在藝文特區南北兩側設立 G10、G11 站，為藝文特區更添交通機能性。