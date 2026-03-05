鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-05 09:47

中國十四屆全國人大四次會議今天（5 日）上午 9 時在北京揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，他宣布今年經濟成長目標設在「4.5% 至 5%」，較去年的「5% 左右」略微下修。

中國十四屆全國人大四次會議今天上午9時在北京揭幕。（圖：新華社）

據《彭博》報導，李強宣布，今年經濟成長目標設在「4.5% 至 5%」，為 1991 年以來最保守目標。去年中國經濟增長目標為「5% 左右」，最終成績為 5%，成功達成「保五」目標。

其他目標方面，城鎮調查失業率 5.5% 左右，城鎮新增就業 1,200 萬人以上，消費者物價指數（CPI）升幅 2% 左右。

李強在提到繼續實施更加積極的財政政策時說，今年赤字率擬按 4% 左右安排，赤字規模人民幣 5.89 兆元，比上年增加 2,300 億元。一般公共預算支出規模將首次達到 30 兆元，比上年增加約 1.27 兆元。中國擬發行超長期特別國債 1.3 兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。

李強說，年初政府就做好了應對複雜多變局面的充分準備。第一季經濟起勢有力，開局良好。第二季以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加徵關稅的衝突，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業、穩經濟等一系列新舉措，有力減緩了經濟下行壓力，確保全年主要目標實現。