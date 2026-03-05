鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-05 11:27

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發佈《女性與健康：挑戰及機遇》報告，指出女性雖壽命較長，但處於不良健康狀態的時間比男性多 25%。報告強調，若能彌合女性健康差距，到 2040 年每年可為全球 GDP 貢獻至少 1 兆美元。目前女性在心血管等臨床試驗中代表性不足，且健康問題常導致早退與收入下降，進而演化為財富差距。儘管女性健康科技創新加速，但資金投入與需求規模仍不匹配。

瑞銀財富管理投資總監辦公室連續第六年在國際婦女節期間發佈女性主題研究報告，系統性探討女性在投資、創業與財富傳承等面向的挑戰。今年報告特別聚焦女性與健康議題，呼籲社會各界重視女性健康所蘊含的社會價值與經濟意義，並關注科技進步在推動相關產業發展中的關鍵作用。

報告顯示，女性整體預期壽命雖高於男性，但一生中處於不良健康狀態的時間卻比男性多約 25%，這種現象被稱為性別與健康悖論。這不僅是醫療問題，更伴隨著沉重的經濟代價。根據全球研究預測，到 2040 年若能成功縮減女性健康差距，每年有望為全球經濟貢獻至少 1 兆美元的 GDP 增量，相當於每位女性每年平均增加近七個健康日。

值得關注的是，女性整體健康負擔中，約有 47% 來自自身免疫性疾病、抑鬱症與偏頭痛等對女性影響顯著但非女性特異性的疾病，而真正的女性特異性疾病僅占約 5%。然而目前公眾認知與科研資金配置存在顯著錯配，例如心血管疾病雖是全球女性首要死因，但在相關臨床試驗中，女性受試者占比卻不足 40%。

這種健康差距最終會演化為財富差距。不佳的健康情況可能導致女性被迫早於計劃退休、終身收入下降、自付醫療支出增加，以及承擔更沉重的照護負擔，進而損害長期的財務安全。