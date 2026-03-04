鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-04 23:00

渣打銀行今（4）日宣布第四屆「渣打女力創業獎」正式啟動，攜手勵馨基金會支持 16 至 35 歲女性創業，總獎金規模維持 200 萬元，並首創勵馨共好獎。調查顯示，台灣高達 63% 女性創業家業務與 SDGs 直接相關，然而常有兩大瓶頸：55% 反映成本過高難與獲利平衡，53% 認為成效難以量化。此次計畫透過獎勵、導師與社群三重支持，協助女性跨越商業資源落差，並將於 3 月 17 日舉行說明會，徵件至 4 月 10 日止。

挺16-35歲女力創業！渣打首度攜手勵馨齊推「共好獎」曝創業2大痛點。（鉅亨網記者張韶雯攝）

渣打銀行財務長蘇淑靜、勵馨基金會副執行長王淑芬及台北市政府產業發展局局長陳俊安今日共同出席啟動典禮。本屆計畫呼應 2026 年國際婦女節「權利、正義、行動」精神。

根據渣打銀行針對歷屆參賽者進行的《台灣女性創業與 SDGs 現況調查》，高達 63% 的女性創業家認為自身業務與 SDGs 有直接關聯，且有八成受訪者表示創業初衷與永續目標一致。在具體目標中，46% 的受訪者首選「SDG12 責任消費與生產」，顯示從生活型態與循環經濟切入是女性創業者的強項。

然而，永續轉型也帶來經營上的挑戰。調查揭示，55% 的創業家面臨「成本過高，難以與盈利平衡」的難題，53% 則苦於「影響成效難以量化或衡量」。雖然社會支持氛圍改善，但微型企業對於「專業導師」的需求依然迫切，期待更具性別敏感度與實務導向的孵化資源。

為了回應創業家對長期陪伴的需求，本屆計畫優化導師制度，並首創「渣打女力創業獎 - 勵馨共好獎」，額外提供 30 萬元獎金，鼓勵前三屆共 90 家參賽企業回歸分享經驗，建立更綿密的支持網絡。渣打銀行強調，這不僅是資金資助，更是發揮經濟共融、與社會共好的具體實踐。

在獎勵機制方面，本屆將評選 30 家企業進入複審，提供兩天共識營與志工導師一對一諮詢。複審前 10 名企業每家可獲 10 萬元獎勵金；決賽前三名則分別可獲得 60 萬、40 萬及 30 萬元獎金。