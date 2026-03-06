女性晚年醫療預備金較男性高20%！瑞銀：女性健康科技2030年產值達970億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-06 19:36

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭於國際婦女節前夕指出，女性健康差距已成為全球經濟不容忽視的挑戰。研究顯示，女性因長壽及生理特徵，晚年醫療預備金需比男性多出 20%，且健康問題是女性提前退休的主因。她強調，為縮小兩性健康差距，預計在 2040 年前可為全球經濟每年貢獻 1 兆美元。

女性晚年醫療預備金較男性高20%！瑞銀看好2030年Femtech產值970億美元。（圖：shutterstock）

隨著「女性健康科技」（Femtech）崛起，亞太地區展現強勁成長動能，市場規模至 2030 年有望達 970 億美元。她認為，解決醫療數據缺失並投入資本，不僅是道德責任，更是高齡化社會推動結構性成長的戰略關鍵。

迎向三八國際婦女節，女性的經濟實力與社會貢獻持續提升，然而在繁榮背後，一場關於健康的「隱形差距」正悄然影響全球經濟穩定。陳敏蘭分析，健康是經濟安全的關鍵支撐，但在老齡化加劇的亞洲經濟體中，女性健康狀況正直接衝擊勞動參與率與養老保障。

陳敏蘭指出，全球女性壽命普遍較長，但根據世界經濟論壇數據，女性一生中處於身體不佳狀態的時間比男性高出約 25%。這並非僅限於妊娠等生理過程，更包含免疫系統疾病、骨質疏鬆，以及表現症狀與男性截然不同的心血管疾病。這種生理與醫療體系的落差，導致女性面臨更沉重的財務負擔。

瑞銀研究發現，女性為晚年醫療費用預留的資金必須比男性多出近 20%，且在高盛的調查中，女性因健康問題而被迫提前退休的可能性遠高於男性。

醫療數據的長期缺失是造成差距的根源。陳敏蘭觀察到，過去數十年的臨床試驗常將女性排除在外，醫療優化多以男性生理特徵為基準，忽略了女性受激素週期、停經及更年期影響的動態變化。這種「用靜態工具應對動態生物學」的現狀，常導致誤診或漏診。麥肯錫健康促進研究院估計，若能彌合此差距，2040 年前全球經濟每年將增加至少 1 兆美元的產值。

目前，被稱為「女性健康科技」（Femtech）的創新領域正受到矚目。根據數據顯示，該市場規模在 2030 年有望達到 970 億美元，2025 至 2030 年間的複合年增長率超過 15%，其中亞太地區增長最快。無論是針對更年期熱潮紅的產品，或是透過人工智慧診斷子宮內膜異位症，都蘊含數百億美元的投資機會。

然而，資本獲取仍是一大阻礙。2024 年醫療保健風投資金中，僅有 2.3% 流向女性健康領域，顯示市場需求與資金投入間仍有巨大鴻溝。陳敏蘭強調，創新落地的挑戰在於監管審批、保險賠付與企業政策的銜接。對大中華區而言，政府若能統籌基礎設施與政策，帶動科研轉化為實際應用，將能顯著提高勞動參與率並降低長期醫療支出。