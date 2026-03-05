鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-05 08:33

在中東局勢急劇升級之際，一艘運力 1800TEU、懸掛馬爾他國旗的貨櫃船周三（4 日）穿越荷姆茲海峽時遭炮彈擊中，機艙起火，成為過去 24 小時內該水域第四起商船遭襲事件。

據英國海上貿易行動組織（UKMTO）通報，遇襲船舶為「Safeen Prestige 號」（IMO：9593517），懸掛馬爾他國旗。

事發時該船正沿著荷姆茲海峽向東航行，在距阿曼海岸以北約 2 海里處，船體水線以上部位被不明物體擊中，隨後引發機艙火災。目前尚未收到人員傷亡或海洋環境汙染通報，相關當局已展開調查。

航運追蹤數據顯示，該船在駛入海峽後航速明顯放緩，並發出緊急呼叫。

「Safeen Prestige 號」輪為一艘運力約 1800 標準櫃級別的支線貨櫃船，船齡約 13 年。該船由 AD Ports Group 旗下 Safeen Feeders 營運，船東為 Transmar International Shipping。

據多家海事安全機構披露，這是過去 24 小時內該地區通報的第四起針對商船的襲擊事件。此前已有三艘船隻在阿聯和阿曼沿岸附近遭遇炮彈襲擊。

伊朗革命衛隊周三表示發表聲明，稱已控制荷姆茲海峽，並警告任何企圖通過該水域的船隻都可能成為飛彈或無人機攻擊的目標。