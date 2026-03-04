中東戰火推升運輸成本 美國柴油飆破4美元 創近兩年新高 民生物價恐全面上漲

鉅亨網編譯許家華 2026-03-05 06:41

美國零售柴油價格週三 (4 日) 平均突破每加侖 4 美元，創下近兩年來首見水準，隨著美以對伊朗衝突持續升級，市場預期本週稍晚價格仍將進一步攀升，從食品到家具等各類商品成本恐面臨新一波漲價壓力。

（圖：REUTERS/TPG）

根據美國汽車協會 (AAA) 數據，全美柴油平均零售價格單日上漲 14.7 美分，達到每加侖 4.04 美元，為近兩年來首次站上 4 美元整數關卡，也是自 2022 年 3 月俄羅斯入侵烏克蘭、全球油市劇烈震盪以來最大單日漲幅。

‌



柴油主要用於製造業與貨運領域。自伊朗對美國與以色列空襲展開報復，攻擊中東能源基礎設施並干擾荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運以來，柴油價格一路飆升。該海峽為全球關鍵貿易航道之一，其動向直接牽動能源市場神經。

GasBuddy 分析師 Patrick De Haan 表示，未來幾天全美柴油均價可能升至每加侖 4.25 至 4.45 美元，但任何新的局勢發展都可能改變走勢。

期貨市場同樣反映緊張情緒。美國柴油期貨週三盤中最高觸及每加侖 3.45 美元，創 2024 年 9 月以來新高。分析師指出，全球柴油庫存原已偏低，主因美國及其他地區在嚴冬期間對供暖與發電需求強勁，加上煉油產能結構性不足，使供應持續吃緊。

StoneX 市場策略主管 Alex Hodes 表示，在供應緊繃背景下，柴油對中東衝突的敏感度高於其他燃料。此外，中東原油多屬於餾分油產出比例較高的等級，當該區原油供應受阻時，對柴油等餾分油供給的衝擊尤為明顯。

根據船舶追蹤公司 Vortexa 統計，每日約有 90 萬桶柴油及 35 萬桶航空燃油自波斯灣出口，分別約占全球海運供應量的 10% 與 20%。一旦運輸受阻，對全球市場影響顯著。

中東危機推升各類燃料價格與原油同步走高，對美國總統川普及其共和黨在 11 月期中選舉前構成壓力。通膨預料將成為選民關注焦點，全國各地民眾已面臨生活成本上升的挑戰。

能源經濟學家 Philip Verleger 指出，若柴油價格維持高檔並推升運輸成本，所有商品價格都將上漲。他並警告，若柴油成本過高導致農民縮減種植面積，食品價格也可能進一步走升。