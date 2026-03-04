汽油衝破3.1美元！川普為伊朗豪賭付出代價：油價、利率與選票 三重壓力夾擊白宮

鉅亨網新聞中心 2026-03-04 11:30

美國汽油價格近期快速攀升，隨著美以對伊朗發動軍事打擊並引發反擊行動，能源市場震盪加劇，油價上行壓力正透過零售端傳導至一般家庭。市場人士警告，油價飆升不僅衝擊通膨前景，也為 Donald Trump 政府的經濟承諾帶來嚴峻考驗。

汽油均價突破 3.1 美元 復活節恐升至 3.50 美元

根據美國汽車協會 (AAA) 數據，普通汽油全國均價週二升至每加侖 3.109 美元，明顯高於一週前的 2.951 美元，也高於拜登政府卸任時的水準。批發市場壓力更為明顯，RBOB 期貨價格已從上週末約 2.30 美元飆升至 2.50 美元，預示零售端價格仍有進一步上行空間。

Gulf Oil 分析師 Tom Kloza 指出，「過去 72 小時發生的事情具有很強的通膨性」，並預估復活節週日全美汽油價格將升至每加侖 3.25 至 3.50 美元。

通膨壓力升溫 滯脹風險浮現

KPMG 美國首席經濟學家 Diane Swonk 表示，「在通膨已連續五年超過聯準會 2% 目標的背景下，此時再疊加新的價格壓力，令人憂慮」，並直言滯脹風險「並非不可能」。

在能源價格推動下，通膨壓力恐再度抬頭。分析指出，油價上漲已開始影響市場對貨幣政策的預期。根據 CME Group 數據，與美以攻擊伊朗前相比，市場對聯邦基金利率 (目前區間為 3.5% 至 3.75%) 年內實現超過兩次 25 個基點降息的預期已明顯降溫。

地區價差明顯 油價衝擊選情

目前全美油價分化顯著，從奧克拉荷馬州每加侖 2.624 美元，到加州高達 4.674 美元不等。儘管整體水準仍低於 2022 年俄烏衝突後超過 5 美元的歷史峰值，但短時間內快速上漲已引發市場警覺。

Hartree Partners 高級顧問 Ed Morse 指出，「40% 的經濟體由那些沒有儲蓄、靠薪資和其他收入按週生活的人構成」，若油價升至每加侖 3.50 至 4 美元，「必然對大量人口產生衝擊」。

汽油價格是美國民眾感知通膨最直觀的指標之一。距離攸關共和黨能否保住參眾兩院控制權的中期選舉僅剩數月，油價攀升為川普試圖證明其壓制通膨能力的政治論述增添變數。

白宮回應 與產量前景存落差

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 表示，政府政策已推動美國石油產量創歷史新高，能源部與財政部「將持續監測油價走勢，竭盡所能維護價格穩定」。然而，U.S. Energy Information Administration(EIA) 數據顯示，美國石油產量雖近期小幅走高，但預計 2026 年將出現下滑。

此外，據報導，川普當地時間週二晚些時候將與財政部長貝森特及能源部長懷特舉行會面，討論應對方案。

能源商受惠 財富效應未必普及

有分析指出，油價上漲對美國經濟並非全然負面。凱雷集團能源策略首席官 Jeff Currie 表示，「美國的出口量與沙烏地阿拉伯大致相當，難道不希望油價漲上去嗎？短期內芝加哥的消費者會受損，但德州的能源商一旦富起來，他們也會消費。」

不過，2022 年能源危機的經驗顯示，財富分配效果並不平均。根據 2025 年 9 月發表的一項研究，當時能源價格飆升帶來的超額利潤中，逾 50% 最終流向美國最富有的 1% 人群。麻州大學教授 Gregor Semieniuk 指出，「財富分配不會在一夜之間改變」，大型石油公司股東往往處於最有利位置，而普通家庭則首當其衝承受價格壓力。