不錯的進場時機！大摩再將輝達列為首選晶片股 

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-04 11:50

大摩再度將輝達列為首選晶片股(圖：Shutterstock)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師周二 (3 日) 將輝達列為首選半導體股票，理由是目前估值具吸引力，且市場對該股的信心有望回升。

輝達上一次被摩根士丹利列為首選半導體股是在去年 9 月，當時該投行將首選轉為記憶體裝置製造商 Sandisk(SNDK-US)，原因是資料中心儲存需求大幅成長。之後 Sandisk 在 11 月被記憶體晶片製造商美光 (Micron)(MU-US) 取代。

過去三年，輝達的獲利與股價分別成為華爾街觀察 AI 需求與市場熱度的重要指標。近期市場對 AI 的懷疑升高，即使企業持續大舉投資相關技術，市場對輝達獲利預期與股價走勢卻出現分歧。

自摩根士丹利調整首選標的以來，Sandisk 與美光股價大幅飆升，而輝達股價表現相對疲弱。輝達股價自上周公布亮眼財報以來已下跌約 8%，市場對其市占率挑戰以及 GPU 需求能否持續產生疑慮。

摩根士丹利分析師表示，輝達目前預估本益比約 18 倍，「對於一檔可能重新找回成長動能的股票而言，出乎意料地形成不錯的進場時機。」

近期股價壓力部分來自市場擔憂，超大型雲端業者 (hyperscalers) 如微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 在 AI 基礎設施上的支出可能已接近上限。

市場的論點是：如果企業已經投入能投入的最大資金，那麼輝達的成長將難以進一步加速。

但摩根士丹利認為，這些科技巨頭仍有能力繼續增加支出，例如透過資本市場籌資，或將快速成長的雲端運算業務收入再投入 AI 基礎設施建設。

此外，也有不少證據顯示輝達的主要客戶仍計劃持續增加投資。分析師指出，這些大型雲端業者正一次性預付三年的記憶體供應訂單。

分析師反問，「如果他們打算明年放慢支出，會提前支付三年的訂單嗎？」

分析師表示，「目前沒有任何跡象顯示這輪投資周期已經結束，而且有大量證據顯示，主要投資者至少還會持續投入數年。」

對於市占率問題，摩根士丹利承認，競爭對手如超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 與客製化晶片設計商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 今年的成長速度可能會快於輝達。 但分析師認為，這主要是因為輝達目前在市場上的主導地位太高。他們估計，輝達掌握約 85% 的 AI 晶片營收。換句話說，競爭對手的快速成長更多是因為基期較低，而非推出更優秀產品削弱輝達的護城河。「要把 10 億美元營收翻倍，比把 1,000 億美元營收翻倍要容易得多。」

GTC 大會可能提振市場信心

摩根士丹利預期，輝達本月稍晚舉行的技術性大會 GPU Technology Conference(GTC)，可能有助於緩解華爾街對市占率的疑慮。

分析師認為，今年的大會可能與 2024 年相似，當時輝達展示了完整的四年產品路線圖，並讓市場意識到 AI 競賽不僅是晶片本身的競爭，也包括機架系統與整體生態系的發展。

今年以來輝達股價的交易模式，也與過去三年非常相似。每年年初市場都對未來一年抱持懷疑態度，但隨著基本面逐漸明朗並證明成長具有持續性，股價往往出現強勁表現。