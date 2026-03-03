鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-04 07:30

她指出，儘管美國與以色列對伊朗發動攻擊引發的地緣政治衝擊令整體市場震盪，但大型國防承包商目前以自由現金流估值計算，較標普 500 指數折價約 20%。

‌



Liwag 表示，規模龐大的 「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 預料將「強化」美國政府加速增加國防支出的動能，並可能開啟多年期軍備生產合約的新時代。

她補充稱，市場目前尚未完全反映五角大廈在軍事優先事項轉變後，國防承包商可能迎來的獲利大幅成長。

矽谷 AI 技術參與軍事行動

據報導，此次軍事行動高度依賴矽谷的國防科技公司，使用了 Anthropic 的 Claude 4 Opus 以及 Palantir Technologies(PLTR-US) 的 AI 平台 AIP。

然而 Anthropic 也面臨挑戰。五角大廈已將該公司列為「供應鏈風險」，原因是其在 AI 安全上的立場。這項標籤最終將使政府承包商不得與該公司合作。

儘管此次行動具備高度科技化優勢——據稱甚至曾用於追捕委內瑞拉獨裁總統馬杜羅 (Nicolás Maduro)——但華爾街的拋售仍未停止，尤其是在川普表示衝突可能持續數周之後。

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF 投資經理 Tony Bancroft 表示，市場的懷疑主要來自「飛彈數量學」(missile math)。

Bancroft 同時也是美國海軍陸戰隊預備役中校。他表示，「我們的軍備供應目前充足，但不可能無限持續。顯然地，生產需要時間。」

他指出，目前的消耗速度具危險性，因為伊朗每天發射數百架無人機與飛彈，這是一種「飽和攻擊」策略，目的是讓西方防空系統不堪負荷，「這確實是個問題。」

與 Liwag 相同，Bancroft 對國防產業仍持樂觀態度。他的理由是，美國戰爭部正積極計劃將攔截飛彈產量提高至三到四倍。他指出，像洛克希德 · 馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US) 與 RTX 等公司已開始簽署大型生產協議，以擴充產能。

不過，投資人也必須考慮擴大產能所需的龐大資本支出。Bancroft 再次強調，「這樣的擴張需要時間。」並指出，波斯灣國家的防禦體系不像烏克蘭那樣層層防護且高度強化。